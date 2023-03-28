28 марта 2023

Челябинский аэропорт перешел на летний график перелетов

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт, табло, расписание вылетов
Новое расписание авиарейсов действует с 26 марта по 28 октября Фото:

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске перешел на летнее расписание. Сезонная программа продлится с 26 марта по 28 октября, перелеты будут осуществляться по 24 направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту с 26 марта началась весенне-летняя программа полетов, она продлится до 28 октября. Будут выполняться рейсы по 24 направлениям: ежедневные в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что увеличится количество международных перевозок в Анталью и Стамбул. Заявлены рейсы в страны СНГ: Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Казахстан.

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Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске перешел на летнее расписание. Сезонная программа продлится с 26 марта по 28 октября, перелеты будут осуществляться по 24 направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту с 26 марта началась весенне-летняя программа полетов, она продлится до 28 октября. Будут выполняться рейсы по 24 направлениям: ежедневные в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — сообщили в пресс-службе. В аэропорту уточнили, что увеличится количество международных перевозок в Анталью и Стамбул. Заявлены рейсы в страны СНГ: Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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