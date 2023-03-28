Челябинский аэропорт перешел на летний график перелетов

Новое расписание авиарейсов действует с 26 марта по 28 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске перешел на летнее расписание. Сезонная программа продлится с 26 марта по 28 октября, перелеты будут осуществляться по 24 направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту с 26 марта началась весенне-летняя программа полетов, она продлится до 28 октября. Будут выполняться рейсы по 24 направлениям: ежедневные в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что увеличится количество международных перевозок в Анталью и Стамбул. Заявлены рейсы в страны СНГ: Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Казахстан.