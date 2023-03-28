Военных просят восстановить автомобильное училище в Челябинске

Депутат Заксобрания Челябинской области от партии ЛДПР Евгений Рева попросил восстановить в областном центре автомобильное командно-инженерное училище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии, Рева направил соответствующее обращение в Генштаб ВС РФ.
«С такой просьбой ко мне обратились участники СВО, ветераны ВС, представители общественной организации „Содружество военных автомобилистов“. И я с ними полностью солидарен», — цитирует слова Ревы пресс-служба реготделения партии.
По словам депутата, училище сможет подготовить профессиональные кадры, которые приблизят победу в специальной военной операции. Он отметил, что сегодня военная автомобильная техника является важнейшей составляющей в системе вооружения войск в ВС РФ.
Автомобильное командно-инженерное училище в Челябинске существовало с 1930 года. В 2010 году по непонятным причинам его закрыли. За все время из стен училища вышло более 25 тысяч офицеров. Сейчас на его базе функционирует Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.