Военных просят восстановить автомобильное училище в Челябинске

Новые военные кадры приблизят победу в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания Челябинской области от партии ЛДПР Евгений Рева попросил восстановить в областном центре автомобильное командно-инженерное училище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии, Рева направил соответствующее обращение в Генштаб ВС РФ.

«С такой просьбой ко мне обратились участники СВО, ветераны ВС, представители общественной организации „Содружество военных автомобилистов“. И я с ними полностью солидарен», — цитирует слова Ревы пресс-служба реготделения партии.

По словам депутата, училище сможет подготовить профессиональные кадры, которые приблизят победу в специальной военной операции. Он отметил, что сегодня военная автомобильная техника является важнейшей составляющей в системе вооружения войск в ВС РФ.

Автомобильное командно-инженерное училище в Челябинске существовало с 1930 года. В 2010 году по непонятным причинам его закрыли. За все время из стен училища вышло более 25 тысяч офицеров. Сейчас на его базе функционирует Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы.