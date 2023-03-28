Пермяки обеспокоены непонятной черной жидкостью, стекающей в Каму. Фото

29 марта 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Попадающая в Каму жидкость имеет запах сероводорода Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Чайковского (Пермский край) обеспокоены странной жидкостью черного цвета, которая течет в Каму. Фотографии с места разлива пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, что происходит с экологией? Черная дрянь течет в Каму в районе очистных с запахом сероводорода», — возмутился автор фотографий. В комментариях местные жители высказали предположение откуда могла взяться черная жидкость. «Канализацию откачивали, видимо человек, который занимается этой работой не знает, что есть специально отведенные места для слива», — размышляет Кирилл Кириллов. URA.RU вило запрос в региональное управление Росприроднадзора, на момент публикации ответ не поступил. Разлив странной жидкости заметили местные жители «Подслушано Чейковский»/ vk.com Жидкость неизвестного происхождения попадает в Каму «Подслушано Чейковский»/ vk.com

Жители Чайковского (Пермский край) обеспокоены странной жидкостью черного цвета, которая течет в Каму. Фотографии с места разлива пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, что происходит с экологией? Черная дрянь течет в Каму в районе очистных с запахом сероводорода», — возмутился автор фотографий. В комментариях местные жители высказали предположение откуда могла взяться черная жидкость. «Канализацию откачивали, видимо человек, который занимается этой работой не знает, что есть специально отведенные места для слива», — размышляет Кирилл Кириллов. URA.RU вило запрос в региональное управление Росприроднадзора, на момент публикации ответ не поступил.