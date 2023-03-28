28 марта 2023

Пермяки обеспокоены непонятной черной жидкостью, стекающей в Каму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лед на реке, кама, река, лед
Попадающая в Каму жидкость имеет запах сероводорода Фото:

Жители Чайковского (Пермский край) обеспокоены странной жидкостью черного цвета, которая течет в Каму. Фотографии с места разлива пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Люди, что происходит с экологией? Черная дрянь течет в Каму в районе очистных с запахом сероводорода», — возмутился автор фотографий.

В комментариях местные жители высказали предположение откуда могла взяться черная жидкость. «Канализацию откачивали, видимо человек, который занимается этой работой не знает, что есть специально отведенные места для слива», — размышляет Кирилл Кириллов. URA.RU вило запрос в региональное управление Росприроднадзора, на момент публикации ответ не поступил.

Разлив странной жидкости заметили местные жители
Разлив странной жидкости заметили местные жители
Жидкость неизвестного происхождения попадает в Каму
Жидкость неизвестного происхождения попадает в Каму

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Жители Чайковского (Пермский край) обеспокоены странной жидкостью черного цвета, которая течет в Каму. Фотографии с места разлива пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, что происходит с экологией? Черная дрянь течет в Каму в районе очистных с запахом сероводорода», — возмутился автор фотографий. В комментариях местные жители высказали предположение откуда могла взяться черная жидкость. «Канализацию откачивали, видимо человек, который занимается этой работой не знает, что есть специально отведенные места для слива», — размышляет Кирилл Кириллов. URA.RU вило запрос в региональное управление Росприроднадзора, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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