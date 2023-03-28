Полиция объявила в розыск таксиста, угрожавшего екатеринбурженке расправой

29 марта 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Водителя «Яндекс. Такси» хотят привлечь к ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургской полиции объявили в розыск водителя «Яндекс. Такси», который запер жительницу города в машине и угрожал ей расправой. Об этом URA.RU рассказала сама потерпевшая, ссылаясь на ответ силовиков на свое заявление. «В настоящее время полиция устанавливает местонахождение гражданина, так как он не является для опроса. После его доставления он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении полиции. Также, по словам силовиков, в отношении водителя не будет возбуждаться уголовное дело. Аргументировали в полиции это тем, что в его действиях усматривается лишь состав административного правонарушения — «мелкое хулиганство». Ранее в URA.RU обратилась жительница Екатеринбурга. По ее словам, водитель вызванного ей «Яндекс. Такси» вначале отказался ее везти, затем запер девушку в машине и начал угрожать ей, что закопает ее живьем и оттаскает за волосы. Только после вмешательства техподдержки сервиса таксист отпустил ее.

Сотрудники екатеринбургской полиции объявили в розыск водителя «Яндекс. Такси», который запер жительницу города в машине и угрожал ей расправой. Об этом URA.RU рассказала сама потерпевшая, ссылаясь на ответ силовиков на свое заявление. «В настоящее время полиция устанавливает местонахождение гражданина, так как он не является для опроса. После его доставления он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении полиции. Также, по словам силовиков, в отношении водителя не будет возбуждаться уголовное дело. Аргументировали в полиции это тем, что в его действиях усматривается лишь состав административного правонарушения — «мелкое хулиганство». Ранее в URA.RU обратилась жительница Екатеринбурга. По ее словам, водитель вызванного ей «Яндекс. Такси» вначале отказался ее везти, затем запер девушку в машине и начал угрожать ей, что закопает ее живьем и оттаскает за волосы. Только после вмешательства техподдержки сервиса таксист отпустил ее.