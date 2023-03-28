В челябинском районе разлив реки отрезал друг от друга поселки

Движение между поселками Рымникский и Сосновка перекрыто из-за разлива реки Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Брединском районе Челябинской области 29 марта река Карганка вышла из берегов из-за талого снега и перелилась через дорогу, чем отрезала путь между поселками Рымникский и Сосновка. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Из-за таяния снега понялся уровень воды в реке Караганка, вода перелилась через автомобильную дорогу, которая соединяет поселки Рымникский и Сосновка. На участке временно перекрыли движение запрещающими знаками, люди переходят участок через мост», — рассказали жители района.

В поселке 105 частных жилых домов, в которых проживают 141 взрослый и 21 ребенок. Есть запасы продуктов и медикаментов. Ночью на участке дежурил экипаж ГИБДД. В пресс-службе администрации района пообещали дать комментарий позже.