28 марта 2023

В челябинском районе разлив реки отрезал друг от друга поселки

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, потоп, паводок, грузовик, наводнение
Движение между поселками Рымникский и Сосновка перекрыто из-за разлива реки Фото:

В Брединском районе Челябинской области 29 марта река Карганка вышла из берегов из-за талого снега и перелилась через дорогу, чем отрезала путь между поселками Рымникский и Сосновка. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Из-за таяния снега понялся уровень воды в реке Караганка, вода перелилась через автомобильную дорогу, которая соединяет поселки Рымникский и Сосновка. На участке временно перекрыли движение запрещающими знаками, люди переходят участок через мост», — рассказали жители района.

В поселке 105 частных жилых домов, в которых проживают 141 взрослый и 21 ребенок. Есть запасы продуктов и медикаментов. Ночью на участке дежурил экипаж ГИБДД. В пресс-службе администрации района пообещали дать комментарий позже.

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В Брединском районе Челябинской области 29 марта река Карганка вышла из берегов из-за талого снега и перелилась через дорогу, чем отрезала путь между поселками Рымникский и Сосновка. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Из-за таяния снега понялся уровень воды в реке Караганка, вода перелилась через автомобильную дорогу, которая соединяет поселки Рымникский и Сосновка. На участке временно перекрыли движение запрещающими знаками, люди переходят участок через мост», — рассказали жители района. В поселке 105 частных жилых домов, в которых проживают 141 взрослый и 21 ребенок. Есть запасы продуктов и медикаментов. Ночью на участке дежурил экипаж ГИБДД. В пресс-службе администрации района пообещали дать комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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