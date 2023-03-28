28 марта 2023

Челябинский губернатор передал в районы школьные автобусы и больницы на колесах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, школьный автобус, газель, дети, детский автобус
В муниципалитеты было передано 44 новых школьных автобуса Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 марта принял участие в передаче школьных автобусов, карет скорой помощи и мобильных служб для медосмотров. Новый транспорт отправят в Коркинский, Еманжелинский, Еткульский, Кунашакский и Уйский районы, передает корреспондент URA.RU.

«За последние несколько лет мы обновили больше половины школьных автобусов. У нас еще будет большая поставка, около 30 единиц до конца года. Сегодня мы отдаем в муниципалитеты 44 единицы школьных автобусов», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU.

Текслер также отметил, что за последние годы обновлено две трети карет скорой помощи. Сегодня в районы передано 22 автомобиля. Среди транспорта — передвижные поликлиники, диагностические и фельдшеро-акушерские пункты. Больницы на колесах помогут решить проблему с доступностью медпомощи в отдаленных населенных пунктах региона и быстрой диагностикой.

Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск
Губернатор обсудил с главами районов использование нового транспорта
Фото:
Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск
Текслер планирует до конца года передать районам еще 30 единиц школьных автобусов
Фото:
Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск
Глава региона считает, что больницы на колесах помогут решить проблему с доступностью медпомощи
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 марта принял участие в передаче школьных автобусов, карет скорой помощи и мобильных служб для медосмотров. Новый транспорт отправят в Коркинский, Еманжелинский, Еткульский, Кунашакский и Уйский районы, передает корреспондент URA.RU. «За последние несколько лет мы обновили больше половины школьных автобусов. У нас еще будет большая поставка, около 30 единиц до конца года. Сегодня мы отдаем в муниципалитеты 44 единицы школьных автобусов», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU. Текслер также отметил, что за последние годы обновлено две трети карет скорой помощи. Сегодня в районы передано 22 автомобиля. Среди транспорта — передвижные поликлиники, диагностические и фельдшеро-акушерские пункты. Больницы на колесах помогут решить проблему с доступностью медпомощи в отдаленных населенных пунктах региона и быстрой диагностикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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