В муниципалитеты было передано 44 новых школьных автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 марта принял участие в передаче школьных автобусов, карет скорой помощи и мобильных служб для медосмотров. Новый транспорт отправят в Коркинский, Еманжелинский, Еткульский, Кунашакский и Уйский районы, передает корреспондент URA.RU.

«За последние несколько лет мы обновили больше половины школьных автобусов. У нас еще будет большая поставка, около 30 единиц до конца года. Сегодня мы отдаем в муниципалитеты 44 единицы школьных автобусов», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU.

Текслер также отметил, что за последние годы обновлено две трети карет скорой помощи. Сегодня в районы передано 22 автомобиля. Среди транспорта — передвижные поликлиники, диагностические и фельдшеро-акушерские пункты. Больницы на колесах помогут решить проблему с доступностью медпомощи в отдаленных населенных пунктах региона и быстрой диагностикой.

Губернатор обсудил с главами районов использование нового транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер планирует до конца года передать районам еще 30 единиц школьных автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU