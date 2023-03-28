28 марта 2023

Челябинец передал бойцам на СВО 300 лопат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры. Екатеринбург, лопаты, шанцевый инструмент
Мужчина хранил лопаты около 30 лет, пока они не пригодились Фото:

Житель Челябинска подарил бойцам, участвующим в СВО, 300 лопат. О том, что бывший предприниматель передал инструмент на передовую, рассказал URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Житель Челябинска Сергей Симаков принес 300 лопат для бойцов. Он хранил инструмент с 90-х годов, когда был предпринимателем. Наконец качественные лопаты с штампом ГОСТа пригодились. Инструмент необходим бойцам для строительства окопов и блиндажей», — сообщил URA.RU Рыжий.

Супруги Симаковы сами закупили черенки, заточили штыки. Кроме того, партия из 300 лопат не последняя, мужчина пообещал принести еще.

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Житель Челябинска подарил бойцам, участвующим в СВО, 300 лопат. О том, что бывший предприниматель передал инструмент на передовую, рассказал URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Житель Челябинска Сергей Симаков принес 300 лопат для бойцов. Он хранил инструмент с 90-х годов, когда был предпринимателем. Наконец качественные лопаты с штампом ГОСТа пригодились. Инструмент необходим бойцам для строительства окопов и блиндажей», — сообщил URA.RU Рыжий. Супруги Симаковы сами закупили черенки, заточили штыки. Кроме того, партия из 300 лопат не последняя, мужчина пообещал принести еще.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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