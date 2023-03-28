Житель Челябинска подарил бойцам, участвующим в СВО, 300 лопат. О том, что бывший предприниматель передал инструмент на передовую, рассказал URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Житель Челябинска Сергей Симаков принес 300 лопат для бойцов. Он хранил инструмент с 90-х годов, когда был предпринимателем. Наконец качественные лопаты с штампом ГОСТа пригодились. Инструмент необходим бойцам для строительства окопов и блиндажей», — сообщил URA.RU Рыжий.
Супруги Симаковы сами закупили черенки, заточили штыки. Кроме того, партия из 300 лопат не последняя, мужчина пообещал принести еще.
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