В информцентре назвали самую распространенную болезнь среди свердловских детей

Аутизм стал самым распространенным заболеванием в Свердловской области

Больше всего в регионе детей с РАС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самым распространенным заболеванием среди детей, проживающих в Свердловской области, стал РАС (расстройство аутистического спектра). Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

«Детей с аутизмом больше, чем всех детей с онкологией, диабетом, астмой, с пороками сердца, с иммунодефицитами. Причина аутизма нам до сих пор неизвестна», — отметила Захарова.

Аутисты — это особенные дети или люди, которые ограждают себя от воздействия общества, и им абсолютно все равно на мнение окружающих. Как и откуда начинается данное нарушение в мозге, точно пока никому не известно.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стремительно растет количество детей с аутизмом. В среднем ежегодный рост составляет порядка 45%. Однако точную цифру детей с РАС в регионе назвать невозможно.