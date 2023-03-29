В информцентре назвали самую распространенную болезнь среди свердловских детей

Аутизм стал самым распространенным заболеванием в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в регионе детей с РАС Фото:

Самым распространенным заболеванием среди детей, проживающих в Свердловской области, стал РАС (расстройство аутистического спектра). Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

«Детей с аутизмом больше, чем всех детей с онкологией, диабетом, астмой, с пороками сердца, с иммунодефицитами. Причина аутизма нам до сих пор неизвестна», — отметила Захарова.

Аутисты — это особенные дети или люди, которые ограждают себя от воздействия общества, и им абсолютно все равно на мнение окружающих. Как и откуда начинается данное нарушение в мозге, точно пока никому не известно.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стремительно растет количество детей с аутизмом. В среднем ежегодный рост составляет порядка 45%. Однако точную цифру детей с РАС в регионе назвать невозможно.

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Самым распространенным заболеванием среди детей, проживающих в Свердловской области, стал РАС (расстройство аутистического спектра). Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова. «Детей с аутизмом больше, чем всех детей с онкологией, диабетом, астмой, с пороками сердца, с иммунодефицитами. Причина аутизма нам до сих пор неизвестна», — отметила Захарова. Аутисты — это особенные дети или люди, которые ограждают себя от воздействия общества, и им абсолютно все равно на мнение окружающих. Как и откуда начинается данное нарушение в мозге, точно пока никому не известно. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стремительно растет количество детей с аутизмом. В среднем ежегодный рост составляет порядка 45%. Однако точную цифру детей с РАС в регионе назвать невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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