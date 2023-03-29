В Свердловской области стремительно растет количество детей с аутизмом

По словам источника агентства, точное количество детей с РАС в регионе неизвестно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области количество детей с выявленным расстройством аутистического спектра (РАС) ежегодно увеличивается на 45%. Такой стремительный рост связан с отсутствием пренатальной диагностики РАС, а также с недостатком достоверных данных о причинах развития болезни. Именно поэтому назвать точную цифру детей с РАС в России и в частности в регионе, невозможно. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В Свердловской области ежегодно растет количество детей с аутизмом и в целом с заболеваниями аутистического спектра. В среднем рост составляет порядка 45%. В России насчитывается около 300 тысяч детей с РАС, но цифра приблизительная, учитывая среднемировую статистику. Точной цифры по детям с РАС нет не только в России, но и во всем мире», — сказал собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась в минздрав Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Аутизм, а точнее расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа психических расстройств, которые характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации. У детей с РАС нарушен процесс общения и передачи информации другим людям.