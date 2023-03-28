В Челябинске выросло число детей, ушедших на домашнее обучение

На 1 января 2023 года 4196 детей находилось на семейном обучении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выросло число детей, перешедших на семейное обучение. Сегодня таких уже 4196 детей, в 2017 году было вдвое меньше, рассказала в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«За последние годы в России набирает популярность формат семейного обучения, когда родители сами ищут преподавателей и целиком берут на себя ответственность за эту часть жизни ребенка. Челябинская область тут не исключение. На 1 января 2023 года на семейном обучении находится 4196 детей, тогда как в 2017 году их было 1641 человек», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По словам Гехт, еще больше на семейное образование перешло здоровых детей. За пять лет их количество выросло в 4,4 раза — с 353 ребят в 2017 году до 1551 — в 2022 году. Чаще всего причиной являются сложные взаимоотношения с одноклассниками и учителями, частые переезды семьи и идеологические взглядов родителей.