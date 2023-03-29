В Екатеринбурге Gloria Jeans выходит на замену бренду H&M в ТЦ «Гринвич»

29 марта 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов по России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» компания Gloria Jeans откроется на месте шведского H&M. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе российской компании. «Gloria Jeans продолжает программу региональной экспансии и сообщает об открытии магазина в ТРЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге. Российская компания займет площади, на которых работал шведский H&M. Площадь обновленного магазина составляет 1,5 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении. Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов по России. В том числе, на местах, освободившихся после ухода H&M, Uniqlo, Decathlon, M&S и других международных брендов. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин не оставил шансов западным компаниям, в том числе IKEA, H&M, ZARA и другим вернуться в Россию в статусе лидеров. Уже в ближайшее время по замыслу главы государства в РФ появится система продвижения собственных брендов.

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» компания Gloria Jeans откроется на месте шведского H&M. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе российской компании. «Gloria Jeans продолжает программу региональной экспансии и сообщает об открытии магазина в ТРЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге. Российская компания займет площади, на которых работал шведский H&M. Площадь обновленного магазина составляет 1,5 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении. Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов по России. В том числе, на местах, освободившихся после ухода H&M, Uniqlo, Decathlon, M&S и других международных брендов. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин не оставил шансов западным компаниям, в том числе IKEA, H&M, ZARA и другим вернуться в Россию в статусе лидеров. Уже в ближайшее время по замыслу главы государства в РФ появится система продвижения собственных брендов.