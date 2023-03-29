У мэра Екатеринбурга появился козырь в конфликте со спикером думы

Подействовал ли аргумент на Игоря Володина, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина попытались осадить на переговорах в уральском полпредстве президента РФ, рассказал информированный источник URA.RU. Координатор «Единой России» по УрФО Иван Квитка, призванный мэром Алексеем Орловым на помощь, дал понять статусному депутату, что торговаться о важных для Орлова поправках в Устав, меняющих правила грядущих выборов в гордуму, бессмысленно.

Якобы на руках у Квитки оказалось некое заключение юристов, где говорится: даже если гордума не утвердит новую схему одномандатных округов, это (хоть и со скандалом) сделает облизбирком. Сидевший рядом вице-губернатор Олег Чемезов это, по словам собеседника, подтвердил. Правда, в таком случае округов будет не 25, как хочет мэрия, а 26 — именно такое количество прописано в недавно утвержденном областном законе, который будет применен в случае демарша гордумы.

Произвел ли на Володина впечатление этот аргумент, неизвестно. Встреча проходила накануне утром в кабинете зама полпреда Бориса Кириллова. После нее Володин, Кириллов, Чемезов, Орлов и Квитка провели заседание думской фракции ЕР. От комментариев по его итогам все они отказались.

Как писало URA.RU, единства, как голосовать за поправки в Устав, в думе нет. Орлову необходимо 24 голоса. Володин, которого мэр по итогам сентябрьских выборов хочет сместить и для которого поправки — последняя возможность поторговаться, контролирует до трети единороссов и как минимум семь депутатов из других фракций, которых Орлов не видит в следующем созыве.