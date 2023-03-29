Будет изъят гаражный бокс № 107 в гаражном кооперативе №13 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске у собственников изымают гаражи, попадающие в зону строительства автомобильной дороги по улице Молдавской. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска — у собственника нежилое помещение (гараж). Объект расположен по адресу: г. Челябинск, улица 250 лет Челябинску/40 лет Победы, участок № 13, потребительский гаражно-строительный кооператив № 13, гараж (гаражный бокс) № 107. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственника объекта недвижимости», — говорится на сайте.

Согласно документации, участок будет изъят для строительства автомобильной дороги по улице Молдавской. В общей сложности у собственников гаражного кооператива №13 изымут 125 гаражей. По проекту, дорога протяженностью 684 квадратных метра соединит две крупные магистрали — проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. На ее возведение из областного бюджета было выделено 119,2 млн рублей.