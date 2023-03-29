На шести участках дорог были установлены нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замглавы Карталинского района Челябинской области по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Сергей Ломовцев рассказал о причинах плохого состояния дорог в муниципалитете. По словам чиновника, после того как были проведены дополнительные исследования, стало понятно, что в неисправностях виноваты подрядчики.

«На момент приемки были все основания полагать, что работы проводились качественно. Сейчас по факту видим, что нарушения есть и тут уже наступает гарантийная ответственность подрядчика», — сообщил Ломовцев «Карталинской нови».

Ломовцев пояснил, что на данный момент были проведены дополнительные исследования по шести участкам в Карталах. Это улица Славы, Братьев Кашириных, переулок нефтебазный, участок перед путепроводом по улице Славы.

На всех участках зафиксировано нарушение целостности дорожного покрытия. Претензии направлены подрядчикам. Определяются сроки, за которые дорожные службы должны будут устранить замечания, провести ямочный ремонт и привести дороги в порядок.