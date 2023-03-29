Свердловский ребенок-инвалид получил квартиру, которую отказывалась давать мэрия

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Прокуратура обязала мэрию Камышлова выдать ребенку-инвалиду обещанную квартиру Фото:

В Камышлове (Свердловская область) ребенку-инвалиду предоставили квартиру, которую ранее отказывалась давать городская мэрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Ребенок-инвалид был принят на учет для обеспечения жильем, однако администрация муниципалитета отказала в предоставлении жилья из-за отсутствия свободных помещений. После вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка-инвалида, предоставлена благоустроенная квартира», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок должен был получить квартиру в не очереди из-за тяжелой формы хронического заболевания. Прокуратура направила исковое заявление на городскую мэрию в суд. Позднее Камышловский районный суд удовлетворил иск ведомства и обязал предоставить квартиру.

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В Камышлове (Свердловская область) ребенку-инвалиду предоставили квартиру, которую ранее отказывалась давать городская мэрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Ребенок-инвалид был принят на учет для обеспечения жильем, однако администрация муниципалитета отказала в предоставлении жилья из-за отсутствия свободных помещений. После вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка-инвалида, предоставлена благоустроенная квартира», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенок должен был получить квартиру в не очереди из-за тяжелой формы хронического заболевания. Прокуратура направила исковое заявление на городскую мэрию в суд. Позднее Камышловский районный суд удовлетворил иск ведомства и обязал предоставить квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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