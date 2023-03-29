Свердловский ребенок-инвалид получил квартиру, которую отказывалась давать мэрия

В Камышлове (Свердловская область) ребенку-инвалиду предоставили квартиру, которую ранее отказывалась давать городская мэрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Ребенок-инвалид был принят на учет для обеспечения жильем, однако администрация муниципалитета отказала в предоставлении жилья из-за отсутствия свободных помещений. После вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка-инвалида, предоставлена благоустроенная квартира», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ребенок должен был получить квартиру в не очереди из-за тяжелой формы хронического заболевания. Прокуратура направила исковое заявление на городскую мэрию в суд. Позднее Камышловский районный суд удовлетворил иск ведомства и обязал предоставить квартиру.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.