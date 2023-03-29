В Екатеринбурге пропала 84-летняя Нэлли Ягупова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда в соцсети.
«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, окрашенные в темный цвет волосы. В момент пропажи была одета в леопардовую шубу, черные ботинки, на голове был бежево-бордовый берет», — рассказали поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
Среди особых примет волонтеры отмечают, что пенсионерка сутулится при ходьбе. Последний раз Нэлли видели 27 марта в Ленинском районе Екатеринбурга. Если вы видели пенсионерку или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (962) 316-55-42, 8 (343) 356-42-05 или 112.
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