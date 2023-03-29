29 марта 2023

В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, пенсионерка, пенсионер, бабушка, пенсия, пожилой человек
Последний раз пенсионерку видели 27 марта в Ленинском районе Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге пропала 84-летняя Нэлли Ягупова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда в соцсети.

«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, окрашенные в темный цвет волосы. В момент пропажи была одета в леопардовую шубу, черные ботинки, на голове был бежево-бордовый берет», — рассказали поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Среди особых примет волонтеры отмечают, что пенсионерка сутулится при ходьбе. Последний раз Нэлли видели 27 марта в Ленинском районе Екатеринбурга. Если вы видели пенсионерку или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (962) 316-55-42, 8 (343) 356-42-05 или 112.

Фото:

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В Екатеринбурге пропала 84-летняя Нэлли Ягупова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда в соцсети. «Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, окрашенные в темный цвет волосы. В момент пропажи была одета в леопардовую шубу, черные ботинки, на голове был бежево-бордовый берет», — рассказали поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет волонтеры отмечают, что пенсионерка сутулится при ходьбе. Последний раз Нэлли видели 27 марта в Ленинском районе Екатеринбурга. Если вы видели пенсионерку или знаете, где она находится, то сообщите по номерам 8 (962) 316-55-42, 8 (343) 356-42-05 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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