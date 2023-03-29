В Челябинске продают два магазина самогонных аппаратов

Автор объявления указал, что покупатель может успеть «влиться в сезон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по улице Сони Кривой выставлены на продажу два магазина самогонных аппаратов. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Челябинск, ул. Сони Кривой, 42, район Центральный. Продам два перспективных магазина самой известной сети. Направление быстро развивается, как сеть, так и магазины. Хорошо раскручены. Большой товарный запас, который поможет вырулить даже в сложной ситуации. Большая база клиентов. Интернет-заказы. Хорошая окупаемость. Город закрыт для других», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что магазины укомплектованы хорошо обученным штатом, а также, что при покупке можно успеть влиться в сезон. Стоимость магазинов — 9 млн рублей.