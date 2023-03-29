Челябинская ГИБДД предупредила о проблемах на границе с соседним регионом

Сотрудники Госавтоинспекции предлагают водителям пути объезда проблемного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участок дороги на границе Оренбургской и Челябинской областей закрыт из-за неисправности моста. О проблеме при пересечении границы с соседним регионом предупредило управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

«В Оренбургской области в связи с потерей несущей способности конструкций моста закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области. Госавтоинспекция Челябинской области просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда», — сообщает региональная ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции предлагают следующие пути объезда:

— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Теренсай;

— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Шильда.

Также проблемный участок можно объехать по маршрутам:

— город Орск — поселок Домбаровский — город Ясный — село Комарово — поселок Адамовка — поселок Теренсай;

— город Орск — город Гай — село Новониколаевка — село Акъяр в Республике Башкортостан.