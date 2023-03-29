29 марта 2023

Челябинская ГИБДД предупредила о проблемах на границе с соседним регионом

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Сотрудники Госавтоинспекции предлагают водителям пути объезда проблемного участка Фото:

Участок дороги на границе Оренбургской и Челябинской областей закрыт из-за неисправности моста. О проблеме при пересечении границы с соседним регионом предупредило управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

«В Оренбургской области в связи с потерей несущей способности конструкций моста закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области. Госавтоинспекция Челябинской области просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда», — сообщает региональная ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции предлагают следующие пути объезда:

— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Теренсай;

— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Шильда.

Также проблемный участок можно объехать по маршрутам:

— город Орск — поселок Домбаровский — город Ясный — село Комарово — поселок Адамовка — поселок Теренсай;

— город Орск — город Гай — село Новониколаевка — село Акъяр в Республике Башкортостан.

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Участок дороги на границе Оренбургской и Челябинской областей закрыт из-за неисправности моста. О проблеме при пересечении границы с соседним регионом предупредило управление Госавтоинспекции по Челябинской области. «В Оренбургской области в связи с потерей несущей способности конструкций моста закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области. Госавтоинспекция Челябинской области просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда», — сообщает региональная ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции предлагают следующие пути объезда: — поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Теренсай; — поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Шильда. Также проблемный участок можно объехать по маршрутам: — город Орск — поселок Домбаровский — город Ясный — село Комарово — поселок Адамовка — поселок Теренсай; — город Орск — город Гай — село Новониколаевка — село Акъяр в Республике Башкортостан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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