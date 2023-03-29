Челябинская ГИБДД предупредила о проблемах на границе с соседним регионом

Участок дороги на границе Оренбургской и Челябинской областей закрыт из-за неисправности моста. О проблеме при пересечении границы с соседним регионом предупредило управление Госавтоинспекции по Челябинской области.
«В Оренбургской области в связи с потерей несущей способности конструкций моста закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области. Госавтоинспекция Челябинской области просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда», — сообщает региональная ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции предлагают следующие пути объезда:
— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Теренсай;
— поселок Новоорск — село Караганка — село Карабутак — поселок Адамовка — поселок Шильда.
Также проблемный участок можно объехать по маршрутам:
— город Орск — поселок Домбаровский — город Ясный — село Комарово — поселок Адамовка — поселок Теренсай;
— город Орск — город Гай — село Новониколаевка — село Акъяр в Республике Башкортостан.
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