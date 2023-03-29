29 марта 2023

В Челябинске сотрудники УФСБ вычислили хакера, ломавшего сайты

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер ломал интернет сайты с помощью вредоносной программы Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону вычислили хакера, который с помощью вредоносной программы ломал сайты в интернете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, обвинительный приговор суда вступил в силу.

«Хакер с помощью личной персональной электронной вычислительной машины использовал вредоносную компьютерную программу для изменения информационной инфраструктуры сайта. Программу он заносил на сайт через рекламные баннеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что суд приговорил хакера к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в силу. За прошлый квартал за подобные преступления были осуждены девять человек, в отношении еще четверых расследуются уголовные дела.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону вычислили хакера, который с помощью вредоносной программы ломал сайты в интернете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, обвинительный приговор суда вступил в силу. «Хакер с помощью личной персональной электронной вычислительной машины использовал вредоносную компьютерную программу для изменения информационной инфраструктуры сайта. Программу он заносил на сайт через рекламные баннеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что суд приговорил хакера к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в силу. За прошлый квартал за подобные преступления были осуждены девять человек, в отношении еще четверых расследуются уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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