В Челябинске сотрудники УФСБ вычислили хакера, ломавшего сайты

Хакер ломал интернет сайты с помощью вредоносной программы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону вычислили хакера, который с помощью вредоносной программы ломал сайты в интернете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, обвинительный приговор суда вступил в силу.

«Хакер с помощью личной персональной электронной вычислительной машины использовал вредоносную компьютерную программу для изменения информационной инфраструктуры сайта. Программу он заносил на сайт через рекламные баннеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что суд приговорил хакера к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в силу. За прошлый квартал за подобные преступления были осуждены девять человек, в отношении еще четверых расследуются уголовные дела.