29 марта 2023

Экс-мэр Ройзман* похвалил спецприемник, где просидел 14 суток

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* уточнил, что сотрудники спецприемника относились к нему уважительно Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) похвалил спецприемник на Елизаветинском шоссе, назвав его гуманным. Там он пробыл под арестом 14 суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Я к людям отношусь с уважением, в ответ ко мне с уважением относятся. Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», — рассказал Ройзман во время общения с журналистами.

Евгения Ройзмана задержали по административному делу о публичной демонстрации запрещенной символики. По версии силовиков, видео с соответствующей символикой было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». Сам экс-мэр заявлял, что не вел никаких страниц на портале и никогда не публиковал видео, о котором шла речь. Суд отправлял Ройзмана под арест на 14 суток.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) похвалил спецприемник на Елизаветинском шоссе, назвав его гуманным. Там он пробыл под арестом 14 суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Я к людям отношусь с уважением, в ответ ко мне с уважением относятся. Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», — рассказал Ройзман во время общения с журналистами. Евгения Ройзмана задержали по административному делу о публичной демонстрации запрещенной символики. По версии силовиков, видео с соответствующей символикой было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». Сам экс-мэр заявлял, что не вел никаких страниц на портале и никогда не публиковал видео, о котором шла речь. Суд отправлял Ройзмана под арест на 14 суток. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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