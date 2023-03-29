Экс-мэр Ройзман* похвалил спецприемник, где просидел 14 суток

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) похвалил спецприемник на Елизаветинском шоссе, назвав его гуманным. Там он пробыл под арестом 14 суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Я к людям отношусь с уважением, в ответ ко мне с уважением относятся. Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», — рассказал Ройзман во время общения с журналистами.
Евгения Ройзмана задержали по административному делу о публичной демонстрации запрещенной символики. По версии силовиков, видео с соответствующей символикой было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». Сам экс-мэр заявлял, что не вел никаких страниц на портале и никогда не публиковал видео, о котором шла речь. Суд отправлял Ройзмана под арест на 14 суток.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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