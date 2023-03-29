Ситуация не представляет опасности для горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 30 марта жители услышали громкий взрыв и заметили облако дыма. Причиной этого стал технологический процесс на местном предприятии, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Было предупреждение от предприятия. Происходит технологический процесс», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

В паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что была ощутима ударная волна, от которой «затряслись окна и стены». Жители ближайших к Копейску районов Челябинска в комментариях написали, что также слышали звук взрыва