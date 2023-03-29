29 марта 2023

Жителей Копейска напугали взрыв и облако дыма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Ситуация не представляет опасности для горожан Фото:

В Копейске (Челябинская область) 30 марта жители услышали громкий взрыв и заметили облако дыма. Причиной этого стал технологический процесс на местном предприятии, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Было предупреждение от предприятия. Происходит технологический процесс», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

В паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что была ощутима ударная волна, от которой «затряслись окна и стены». Жители ближайших к Копейску районов Челябинска в комментариях написали, что также слышали звук взрыва

Причиной громкого хлопка и дыма стали работы на местном предприятии
Причиной громкого хлопка и дыма стали работы на местном предприятии

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В Копейске (Челябинская область) 30 марта жители услышали громкий взрыв и заметили облако дыма. Причиной этого стал технологический процесс на местном предприятии, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Было предупреждение от предприятия. Происходит технологический процесс», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. В паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что была ощутима ударная волна, от которой «затряслись окна и стены». Жители ближайших к Копейску районов Челябинска в комментариях написали, что также слышали звук взрыва
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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