Ситуация не представляет опасности для горожан
В Копейске (Челябинская область) 30 марта жители услышали громкий взрыв и заметили облако дыма. Причиной этого стал технологический процесс на местном предприятии, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Было предупреждение от предприятия. Происходит технологический процесс», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.
В паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что была ощутима ударная волна, от которой «затряслись окна и стены». Жители ближайших к Копейску районов Челябинска в комментариях написали, что также слышали звук взрыва
Причиной громкого хлопка и дыма стали работы на местном предприятии
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