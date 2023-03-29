29 марта 2023

В Екатеринбурге горит автомойка с газовыми баллонами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожароопасная обстановка, пожар на дачах, пожарные, пожароопасный период
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека (архивное фото) Фото:

В районе ВИЗ в Екатеринбурге загорелись автомойка и расположенное рядом с ней здание. В настоящий момент пожар локализован, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 12:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Венгерских Коммунаров. Горело помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение», — заявили спасатели. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека.

По словам представителей ведомства, тушение пожара осложняется наличием внутри автомойки газовых баллонов. «Информации о пострадавших не поступало. В 12:45 специалисты МЧС локализовали пожар на площади 160 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава», — сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Дым от пожара был виден издалека
Дым от пожара был виден издалека
Фото:

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В районе ВИЗ в Екатеринбурге загорелись автомойка и расположенное рядом с ней здание. В настоящий момент пожар локализован, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 12:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Венгерских Коммунаров. Горело помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение», — заявили спасатели. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека. По словам представителей ведомства, тушение пожара осложняется наличием внутри автомойки газовых баллонов. «Информации о пострадавших не поступало. В 12:45 специалисты МЧС локализовали пожар на площади 160 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава», — сообщили в региональном ГУ МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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