В районе ВИЗ в Екатеринбурге загорелись автомойка и расположенное рядом с ней здание. В настоящий момент пожар локализован, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 12:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Венгерских Коммунаров. Горело помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение», — заявили спасатели. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека.
По словам представителей ведомства, тушение пожара осложняется наличием внутри автомойки газовых баллонов. «Информации о пострадавших не поступало. В 12:45 специалисты МЧС локализовали пожар на площади 160 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава», — сообщили в региональном ГУ МЧС России.
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