Челябинским спасателям приобретут вездеход за 10 млн рублей

Для поисково-спасательной службы Челябинской области приобретут вездеход «Тайфун» с прицепом за 10,8 млн рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, заявки принимаются до 7 апреля.
«Объявлен электронный аукцион на поставку вездехода в комплекте с транспортным прицепом. Заявки принимаются до 7 апреля 2023 года», — сообщается в условиях торгов.
От машины требуется способность развивать скорость до 30 километров в час, в стоячей воде — до пяти километров. Грузоподъемность должна достигать 1,2 тонны на суше и 400 кг — на воде. Транспорт должен быть оборудован вспомогательной гидравликой с гидравлическим насосом и гидробаком. Вездеход должен иметь комплект колесных кранов.
Аукцион объявил центр закупок региона. Заказчик ожидает, что транспорт будет иметь фильтр грубой очистки для забора воздуха, аварийный люк и помпу откачки воды с отводами выше ватерлинии. Трос лебедки должен выдержать груз на 4,5 тонны.
Поставка товара ожидается до конца сентября. Заказчик заявил, что гарантийный срок эксплуатации вездехода не должен быть меньше 12 месяцев.
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