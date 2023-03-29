Власти Челябинска отказались от сноса проблемного недостроя

У проблемного здания появится новый владелец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недострой напротив торгового центра в Челябинске не снесут, у него появится новый владелец. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Недавно была проведена работа с известным недостроем, который располагается у нас на пересечении Каслинской и Братьев Кашириных напротив торгового центра. По своей инициативе город нашел конкурсного управляющего в Екатеринбурге, организовал работу с прокуратурой, и на сегодняшний день фонд развития территорий заключил договор с комитетом по имуществу для завершения строительства этого объекта», — рассказала Рыльская в центре управления регионом (ЦУР).

В августе прошлого года власти Челябинска не знали, исчезнет здание или же станет знаковым объектом в городе. Затем многоэтажку признали пригодной к достройке. На сегодняшний день стало ясно, у проблемного недостроя, который вот уже 14 лет не дает покоя челябинцам, появится новый владелец.

Замглавы Челябинска также отметила, объект незавершенного строительства имеет очень интересный статус — земля муниципальная, но дом находился в собственности дольщиков, которые приобрели права на недвижимость. Всем им были выплачены средства в полном объеме.