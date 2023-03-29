29 марта 2023

Власти Челябинска отказались от сноса проблемного недостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Косилов. Челябинск, недострой около гостиницы малахит
У проблемного здания появится новый владелец Фото:

Недострой напротив торгового центра в Челябинске не снесут, у него появится новый владелец. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Недавно была проведена работа с известным недостроем, который располагается у нас на пересечении Каслинской и Братьев Кашириных напротив торгового центра. По своей инициативе город нашел конкурсного управляющего в Екатеринбурге, организовал работу с прокуратурой, и на сегодняшний день фонд развития территорий заключил договор с комитетом по имуществу для завершения строительства этого объекта», — рассказала Рыльская в центре управления регионом (ЦУР).

В августе прошлого года власти Челябинска не знали, исчезнет здание или же станет знаковым объектом в городе. Затем многоэтажку признали пригодной к достройке. На сегодняшний день стало ясно, у проблемного недостроя, который вот уже 14 лет не дает покоя челябинцам, появится новый владелец.

Замглавы Челябинска также отметила, объект незавершенного строительства имеет очень интересный статус — земля муниципальная, но дом находился в собственности дольщиков, которые приобрели права на недвижимость. Всем им были выплачены средства в полном объеме.

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Недострой напротив торгового центра в Челябинске не снесут, у него появится новый владелец. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Недавно была проведена работа с известным недостроем, который располагается у нас на пересечении Каслинской и Братьев Кашириных напротив торгового центра. По своей инициативе город нашел конкурсного управляющего в Екатеринбурге, организовал работу с прокуратурой, и на сегодняшний день фонд развития территорий заключил договор с комитетом по имуществу для завершения строительства этого объекта», — рассказала Рыльская в центре управления регионом (ЦУР). В августе прошлого года власти Челябинска не знали, исчезнет здание или же станет знаковым объектом в городе. Затем многоэтажку признали пригодной к достройке. На сегодняшний день стало ясно, у проблемного недостроя, который вот уже 14 лет не дает покоя челябинцам, появится новый владелец. Замглавы Челябинска также отметила, объект незавершенного строительства имеет очень интересный статус — земля муниципальная, но дом находился в собственности дольщиков, которые приобрели права на недвижимость. Всем им были выплачены средства в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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