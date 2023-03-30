В центре Екатеринбурга выставили на торги старинную пивоварню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, фасад, жилье, культурное наследие
Здание оценивается в 56 миллионов рублей Фото:

В центре Екатеринбурга выставлена на продажу часть здания культурного наследия медопивоваренного завода XIX Гребенькова и Холкина. Объявление о продаже появилось на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

«Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже нежилое помещение общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, расположенного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» по адресу Розы Люксембург, 62», — сказано в объявлении. Здание оценивается в 56 млн рублей.

Ранее объект культурного наследия регионального значения выставляли на торги по цене за 28 млн рублей. Но желающих на покупку комплекса не оказалось.

В центре Екатеринбурга продают объект культурного наследия
В центре Екатеринбурга продают объект культурного наследия
Фото:

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В центре Екатеринбурга выставлена на продажу часть здания культурного наследия медопивоваренного завода XIX Гребенькова и Холкина. Объявление о продаже появилось на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже нежилое помещение общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, расположенного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» по адресу Розы Люксембург, 62», — сказано в объявлении. Здание оценивается в 56 млн рублей. Ранее объект культурного наследия регионального значения выставляли на торги по цене за 28 млн рублей. Но желающих на покупку комплекса не оказалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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