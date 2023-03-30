Здание оценивается в 56 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга выставлена на продажу часть здания культурного наследия медопивоваренного завода XIX Гребенькова и Холкина. Объявление о продаже появилось на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

«Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже нежилое помещение общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, расположенного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» по адресу Розы Люксембург, 62», — сказано в объявлении. Здание оценивается в 56 млн рублей.

Ранее объект культурного наследия регионального значения выставляли на торги по цене за 28 млн рублей. Но желающих на покупку комплекса не оказалось.