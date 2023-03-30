Против известного челябинского дорожника возбудили уголовное дело

Директора «УралДорСтрой» Нвора Колозяна обвиняют в уклонении от уплаты налогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отношении владельца челябинской компании ООО «УралДорСтрой», занимающейся строительством и ремонтом дорог, Нвора Колозяна возбудили уголовное дело. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, бизнесмена обвиняют в неуплате налогов.

«Колозян подал в ИФНС недостоверные сведения о деятельности компании. Тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму в 45 млн рублей», — сообщил источник.

URA.RU связалось с компанией. Там попросили перезвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили.

По данным сервиса СБИС, с 2017 года компания проходит ответчиком по банкротному делу. Среди истцов значатся ПАО «Сбербанк», «Челябиэнергсбыт» и другие. Всего по делу проходит свыше 600 участников.

В марте 2023 года «УралДорСтрой» выиграла конкурс на ремонт автодороги Троицк — Степное в Пластовском районе. Конечная сумма контракта составила почти 300 млн рублей. До октября 2024 года компания должна будет отремонтировать 18 километров дороги.