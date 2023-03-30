Глава «Росатома» посетил челябинское предприятие

30 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Алексей Лихачев провел ряд совещаний в Снежинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Росатома» Алексей Лихачев 30 марта посетил в Снежинске (Челябинская область) Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Как URA.RU сообщили на предприятии, в ходе визита состоялся ряд совещаний. «В настоящее время визит Алексея Лихачева на предприятие продолжается. Глава „Росатома“ провел несколько совещаний», — уточнили в ядерном центре Снежинска. Совещания касались вопросом работы ядерного центра. Также Лихачеву представили проект развития образовательного кампуса университета МИФИ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 30 марта посетил в Снежинске (Челябинская область) Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Как URA.RU сообщили на предприятии, в ходе визита состоялся ряд совещаний. «В настоящее время визит Алексея Лихачева на предприятие продолжается. Глава „Росатома“ провел несколько совещаний», — уточнили в ядерном центре Снежинска. Совещания касались вопросом работы ядерного центра. Также Лихачеву представили проект развития образовательного кампуса университета МИФИ.