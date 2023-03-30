Глава «Росатома» посетил челябинское предприятие

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, лихачев алексей
Алексей Лихачев провел ряд совещаний в Снежинске Фото:

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 30 марта посетил в Снежинске (Челябинская область) Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Как URA.RU сообщили на предприятии, в ходе визита состоялся ряд совещаний.

«В настоящее время визит Алексея Лихачева на предприятие продолжается. Глава „Росатома“ провел несколько совещаний», — уточнили в ядерном центре Снежинска.

Совещания касались вопросом работы ядерного центра. Также Лихачеву представили проект развития образовательного кампуса университета МИФИ.

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев 30 марта посетил в Снежинске (Челябинская область) Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Как URA.RU сообщили на предприятии, в ходе визита состоялся ряд совещаний. «В настоящее время визит Алексея Лихачева на предприятие продолжается. Глава „Росатома“ провел несколько совещаний», — уточнили в ядерном центре Снежинска. Совещания касались вопросом работы ядерного центра. Также Лихачеву представили проект развития образовательного кампуса университета МИФИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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