Глава «Росатома» посетил челябинское предприятие

Алексей Лихачев провел ряд совещаний в Снежинске
Глава «Росатома» Алексей Лихачев 30 марта посетил в Снежинске (Челябинская область) Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Как URA.RU сообщили на предприятии, в ходе визита состоялся ряд совещаний.
«В настоящее время визит Алексея Лихачева на предприятие продолжается. Глава „Росатома“ провел несколько совещаний», — уточнили в ядерном центре Снежинска.
Совещания касались вопросом работы ядерного центра. Также Лихачеву представили проект развития образовательного кампуса университета МИФИ.
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