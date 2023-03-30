«Аэрофлот» разрешил пользоваться бизнес-залом челябинского аэропорта на 20% дешевле

Попасть в бизнес-зал аэропорта Челябинска предложили со скидкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам, вылетающим рейсами перевозчика из аэропорта Челябинска, заплатить за пользование бизнес-залом на 20% меньше. Об акции пресс-служба компании сообщила на сайте.

«С 30 марта и до 31 мая можно заказать проход в бизнес-зал одного из 17 аэропортов со скидкой 20%. Среди городов в списке есть Челябинск», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Как URA.RU сообщили по телефону «горячей линии», акция за последний год проводится впервые. Оплатив услугу в течение льготного периода, воспользоваться бизнес-залом пассажиры смогут в любое время года. В аэропорту «Курчатов», рассказали URA.RU в пресс-службе авиапредприятия Челябинска, имеется два бизнес-зала: в старом и новом терминалах.

Причины, побудившие «Аэрофлот» объявить акцию, главный редактор издания «Авиа.ру» Роман Гусаров связал с конкуренцией за привлечение пассажиров на внутрироссийских рейсах. Собеседник URA.RU отметил, что при резком снижении доли перевозок «Аэфролота» на международных направлениях компания использует свои преимущества, чтобы предложить клиентам больший комфорт, чем это могут сделать перевозчики низкого и среднего ценовых сегментов.