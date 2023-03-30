Троллейбусы вернутся к прежнему маршруту 3 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 по 3 апреля изменится маршрут троллейбусов №12 и №17. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«С 00:00 1 апреля до 05:00 3 апреля закрывается движение троллейбусов №12 и №17 по Комсомольскому проспекту от Молдавской до Молодогвардейцев. Будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Пассажиры могут воспользоваться автобусами №9, №18, №31 и №34», — уточнили в пресс-службе.

Троллейбус №12 проследует по Свердловскому и Комсомольскому проспектам, улице Молдавской и кольцу Братьев Кашириных. Маршрут №17 пройдет по улице Молдавской, Комсомольскому проспекту, улицам Чичерина, Братьев Кашириных, Северо-Крымской, Труда, Энгельса, проспекту Ленина, улице Свободы и до Центрального автовокзала.