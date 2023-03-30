В Свердловской области поисковый отряд объявил о наборе волонтеров для работы с соцсетях

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Свердловской области» объявил набор добровольцев в отряд репостов

31 марта 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Для работы в группе достаточно мобильного или компьютера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поисковый отряд «ЛизаАлерт Свердловской области» набирает добровольцев на обучение в группу репостов. Об этом сообщили на страницах соцсети отряда. «Вы можете помочь отряду в любой момент. Вам не требуется рабочее место и не нужно выезжать на поиски. Неважно каким образом делается рассылка — с телефона, компьютера или планшета — ведь главное это максимальный репост», — рассказали на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Свердловской области» соцсети «Вконтакте». В объявлении о наборе волонтеров в группу репостов «ЛизаАлерт Свердловской области» предлагается обучиться и стать частью команды. «Вы готовы пройти обучение и стать частью отряда? Группа репостов ждет вас!» — сообщили в поисковом отряде.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Свердловской области» набирает добровольцев на обучение в группу репостов. Об этом сообщили на страницах соцсети отряда. «Вы можете помочь отряду в любой момент. Вам не требуется рабочее место и не нужно выезжать на поиски. Неважно каким образом делается рассылка — с телефона, компьютера или планшета — ведь главное это максимальный репост», — рассказали на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Свердловской области» соцсети «Вконтакте». В объявлении о наборе волонтеров в группу репостов «ЛизаАлерт Свердловской области» предлагается обучиться и стать частью команды. «Вы готовы пройти обучение и стать частью отряда? Группа репостов ждет вас!» — сообщили в поисковом отряде.