30 марта 2023

Главе СК РФ доложат о результатах проверки по факту смерти молодой свердловчанки

Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу умершей в больнице молодой свердловчанки
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Доклад предоставит следственное управление СК Свердловской области Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Родственники погибшей считают, что медицинские работники не оказали женщине необходимой помощи, что и стало причиной смерти. Следователям поручено выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Родственники погибшей считают, что медицинские работники не оказали женщине необходимой помощи, что и стало причиной смерти. Следователям поручено выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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