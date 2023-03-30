Главе СК РФ доложат о результатах проверки по факту смерти молодой свердловчанки

Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу умершей в больнице молодой свердловчанки

31 марта 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Доклад предоставит следственное управление СК Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Родственники погибшей считают, что медицинские работники не оказали женщине необходимой помощи, что и стало причиной смерти. Следователям поручено выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Родственники погибшей считают, что медицинские работники не оказали женщине необходимой помощи, что и стало причиной смерти. Следователям поручено выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.