Главе СК РФ доложат о результатах проверки по факту смерти молодой свердловчанки

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Родственники погибшей считают, что медицинские работники не оказали женщине необходимой помощи, что и стало причиной смерти. Следователям поручено выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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