В Нижнем Тагиле работники УК проникли в квартиру, взломав дверь, без ведома хозяев. Фото

31 марта 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Жильцам предлагают ремонтировать дверь за свой счет Фото: URA.RU © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники управляющей компании вскрыли дверь и проникли в квартиру, когда не было хозяев. Об этом на странице соцсети рассказала хозяйка квартиры. «Мы собственники, в секции три комнаты свободны, одна наша в собственности. Вскрыли все, в том числе, и нашу, срезали батареи в комнатах где никто не проживает и поставили заглушки. Все двери заколотили, кроме нашей, хотя там находилась бытовая техника», — сообщила хозяйка квартиры на странице «ЧП Нижний Тагил» соцсети «Вконтакте». Женщина позвонила к управляющую компанию, где ей сказали менять дверь она будет за свой счет. «Позвонили участковой, нам сказали, что нас не могли найти целый месяц, поэтому вскрыли. В итоге дверь изуродована и ее я должна менять за свой счет. Они вообще не имели право заходить туда», — поделилась хозяйка квартиры. Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию с целью получить комментарий по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники управляющей компании вскрыли дверь и проникли в квартиру, когда не было хозяев. Об этом на странице соцсети рассказала хозяйка квартиры. «Мы собственники, в секции три комнаты свободны, одна наша в собственности. Вскрыли все, в том числе, и нашу, срезали батареи в комнатах где никто не проживает и поставили заглушки. Все двери заколотили, кроме нашей, хотя там находилась бытовая техника», — сообщила хозяйка квартиры на странице «ЧП Нижний Тагил» соцсети «Вконтакте». Женщина позвонила к управляющую компанию, где ей сказали менять дверь она будет за свой счет. «Позвонили участковой, нам сказали, что нас не могли найти целый месяц, поэтому вскрыли. В итоге дверь изуродована и ее я должна менять за свой счет. Они вообще не имели право заходить туда», — поделилась хозяйка квартиры. Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию с целью получить комментарий по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был.