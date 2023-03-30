Уральский холдинг показал окончательный дизайн российского аналога «Ласточки»

В интернете появился окончательный вариант внешнего вида нового российского электропоезда с рабочим названием «Восток». Представители разработчика — группа «Синара» — подтвердили, что электричка будет выглядеть именно так.
Проект электропоезда «Восток», созданного на базе «Ласточки», но с полностью отечественными комплектующими, публикует РБК со ссылкой на источник. Представитель разработчика подтвердил, что это окончательный дизайн электропоезда.
Проект «Восток» холдинг «Синара» представил летом 2022 года на выставке «Иннопром». Поезда из линейки рассчитаны на преодоление расстояний в 100-300 км и могут развивать скорость до 160 км/ч. Они должны стать полностью отечественным аналогом электропоездов «Ласточка». Выпуском электричек занимается завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара».
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