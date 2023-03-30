В Челябинске ожидают падение цен на комнаты

Получить данные о собственнике комнаты стало сложнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ожидают снижение цен на комнаты на 10% в связи с резким снижением спроса на них. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске ожидается снижение цен на комнаты по причине их неликвидности, примерно на 10%. В связи с тем, что с 1 марта 2023 года закрыли персональные данные. И до сих пор Росреестр не дал ответ, как проводить сделки по комнатам и коммунальным квартирам. Ответ был, что только через нотариуса, но это очень дорого для собственника», — пояснила Шатрукова.

С 1 марта 2023 года личные данные из единого государственного реестра налогоплательщиков были закрыты, проводить сделки с недвижимостью стало дороже и сложнее, вследствие чего спрос на комнаты в Челябинске резко сократился. Документ давал возможность собственникам жилья быть уверенными в том, что через некоторое время после покупки недвижимости не появятся неизвестные ранее собственники, которые хотели бы оспорить сделку.