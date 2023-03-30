В Челябинской области отменен карантин по гриппу и ОРВИ

31 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области снизился до 22,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов 30 марта подписал постановление об отмене карантина по гриппу и ОРВИ в регионе. Соответствующий документ появился на сайте регионального Роспотребнадзора. «Зафиксирован уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области с 20 по 26 марта ниже эпидемиологического порога на 22,1%. Учитывая тенденцию к снижению заболеваемости постановляю признать утратившим силу постановление от 7 декабря 2022 года о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу», — сообщается в документе. На 12 неделе 2023 года с 20 по 26 марта зарегистрировано 27 828 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели с 13 по 19 марта на 8,6%.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов 30 марта подписал постановление об отмене карантина по гриппу и ОРВИ в регионе. Соответствующий документ появился на сайте регионального Роспотребнадзора. «Зафиксирован уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области с 20 по 26 марта ниже эпидемиологического порога на 22,1%. Учитывая тенденцию к снижению заболеваемости постановляю признать утратившим силу постановление от 7 декабря 2022 года о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу», — сообщается в документе. На 12 неделе 2023 года с 20 по 26 марта зарегистрировано 27 828 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели с 13 по 19 марта на 8,6%.