30 марта 2023

В Челябинской области отменен карантин по гриппу и ОРВИ

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, грипп, прививка, шприц, медицина, врач
Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области снизился до 22,1% Фото:

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов 30 марта подписал постановление об отмене карантина по гриппу и ОРВИ в регионе. Соответствующий документ появился на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Зафиксирован уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области с 20 по 26 марта ниже эпидемиологического порога на 22,1%. Учитывая тенденцию к снижению заболеваемости постановляю признать утратившим силу постановление от 7 декабря 2022 года о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу», — сообщается в документе.

На 12 неделе 2023 года с 20 по 26 марта зарегистрировано 27 828 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели с 13 по 19 марта на 8,6%.

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Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов 30 марта подписал постановление об отмене карантина по гриппу и ОРВИ в регионе. Соответствующий документ появился на сайте регионального Роспотребнадзора. «Зафиксирован уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области с 20 по 26 марта ниже эпидемиологического порога на 22,1%. Учитывая тенденцию к снижению заболеваемости постановляю признать утратившим силу постановление от 7 декабря 2022 года о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу», — сообщается в документе. На 12 неделе 2023 года с 20 по 26 марта зарегистрировано 27 828 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели с 13 по 19 марта на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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