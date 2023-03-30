Трамваи №6, №17 и №20 изменят свой маршрут с 1 апреля по 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за начала капитального ремонта трамвайных путей перекроют движение маршрутов №6, №17 и №20 от улицы Кирова до Областной больницы. Ограничение будет действовать с 1 апреля по 15 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 1 апреля по 15 октября будет проводиться капремонт трамвайных путей, в связи с чем перекроют участок путей трамваев №6, №17 и №20. Движение закроют от пересечений улиц Кирова и Труда до Областной больницы», — рассказали в пресс-службе.

На участок будет выведено четыре автобуса большого класса. Они будут двигаться каждые 12-16 минут. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться маршрутами троллейбусов №5, №12, №16, автобусами №14, №23 и №51.