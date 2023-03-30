30 марта 2023

В Свердловской области пенсионерка погибла под колесами поезда

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте Фото:

На станции Сагра в Свердловской области вечером 30 марта грузовой поезд сбил 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«30 марта около 23:50 на первом пути станции Сарга машинистом грузового поезда смертельно травмирована 71-летняя женщина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия пострадавшей, переходившей пути в неустановленном месте», — рассказали в прокуратуре.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, организована прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства случившегося.

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На станции Сагра в Свердловской области вечером 30 марта грузовой поезд сбил 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «30 марта около 23:50 на первом пути станции Сарга машинистом грузового поезда смертельно травмирована 71-летняя женщина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия пострадавшей, переходившей пути в неустановленном месте», — рассказали в прокуратуре. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, организована прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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