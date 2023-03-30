В Свердловской области пенсионерка погибла под колесами поезда

На станции Сагра в Свердловской области вечером 30 марта грузовой поезд сбил 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
«30 марта около 23:50 на первом пути станции Сарга машинистом грузового поезда смертельно травмирована 71-летняя женщина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия пострадавшей, переходившей пути в неустановленном месте», — рассказали в прокуратуре.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, организована прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
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