В Челябинске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

31 марта 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Копейском шоссе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 31 марта на Копейском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «31 марта в Челябинске напротив строения 7 на Копейском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и „Митсубиси Лансер“. После чего они задели автомобиль „Ивеко“ и маршрутку №75. Затем отечественная легковушка наехала на припаркованные автомобили „Хонда Фит“ и „Хендэ Акцент“», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия. В ДТП никто не пострадал.

В Челябинске 31 марта на Копейском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «31 марта в Челябинске напротив строения 7 на Копейском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и „Митсубиси Лансер“. После чего они задели автомобиль „Ивеко“ и маршрутку №75. Затем отечественная легковушка наехала на припаркованные автомобили „Хонда Фит“ и „Хендэ Акцент“», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия. В ДТП никто не пострадал.