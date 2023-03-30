В Челябинске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Копейском шоссе
В Челябинске 31 марта на Копейском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
«31 марта в Челябинске напротив строения 7 на Копейском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и „Митсубиси Лансер“. После чего они задели автомобиль „Ивеко“ и маршрутку №75. Затем отечественная легковушка наехала на припаркованные автомобили „Хонда Фит“ и „Хендэ Акцент“», — сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия. В ДТП никто не пострадал.
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