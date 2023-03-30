30 марта 2023

В Челябинске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Копейском шоссе Фото:

В Челябинске 31 марта на Копейском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

«31 марта в Челябинске напротив строения 7 на Копейском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и „Митсубиси Лансер“. После чего они задели автомобиль „Ивеко“ и маршрутку №75. Затем отечественная легковушка наехала на припаркованные автомобили „Хонда Фит“ и „Хендэ Акцент“», — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия. В ДТП никто не пострадал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске 31 марта на Копейском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «31 марта в Челябинске напротив строения 7 на Копейском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и „Митсубиси Лансер“. После чего они задели автомобиль „Ивеко“ и маршрутку №75. Затем отечественная легковушка наехала на припаркованные автомобили „Хонда Фит“ и „Хендэ Акцент“», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия. В ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...