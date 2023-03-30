30 марта 2023

В Челябинске мужчина упал с моста на железнодорожные пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, жд, железная дорога
Обстоятельства трагедии выясняются Фото:

В Челябинске 31 марта неизвестный мужчина погиб, упав на глазах очевидцев с моста автодороги «Меридиан» на железнодорожные пути. Об этом URA.RU сообщили в Челябинской городской службе спасения.

«В ЕДДС поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина упал с моста автодороги „Меридиан“ в районе улицы Новомеханической. На место ЧП прибыли экстренные службы и спасатели. Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях», — заявили в ведомстве.

В городской службе спасения отмечают, что документы у погибшего отсутствовали, на вид ему 50-55 лет. Тело мужчины транспортировали с железнодорожных путей и передали полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.

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В Челябинске 31 марта неизвестный мужчина погиб, упав на глазах очевидцев с моста автодороги «Меридиан» на железнодорожные пути. Об этом URA.RU сообщили в Челябинской городской службе спасения. «В ЕДДС поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина упал с моста автодороги „Меридиан“ в районе улицы Новомеханической. На место ЧП прибыли экстренные службы и спасатели. Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях», — заявили в ведомстве. В городской службе спасения отмечают, что документы у погибшего отсутствовали, на вид ему 50-55 лет. Тело мужчины транспортировали с железнодорожных путей и передали полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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