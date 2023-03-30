К работам по очистке пруда приступили после схода льда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска стартовала очистка пруда по улице Енисейской. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Конар», водоем очистят до конца 2023 года.

«Началась реализация проекта по очистке искусственного водоема, расположенного по улице Енисейской. Работы по очистке водоема планируется завершить до конца 2023 года», — отметили в «Конаре».

Водоем располагается возле проходной индустриального парка «Станкомаш». Рядом располагается административный комплекс «Конара». Компания взялась финансировать работы за собственный счет.

Приступили в марте. В настоящее время водоем с берегами чистят с помощью спецтехники. На следующем этапе установят гидроизоляцию из мембраны, проведут дренаж, смонтируют систему водоснабжения и водоотведения, рециркуляции и аэрации. Пруд разделят дамбой, которая образует верхний и нижний водоемы. Ранее дамбы здесь никогда не было. В максимальной точке глубина пруда составит 7,5 метра.

В «Конаре» отметили, что береговую линию предполагают укрепить. После этого высадят деревья, кустарники и цветники, уложат новый газон, установят освещение. Здесь появятся фонтаны с подсветкой и обустроенные пешеходные дорожки. В итоге образуется еще одна зона отдыха для горожан. В компании URA.RU подчеркнули, что многие годы водоем носил инженерно-техническое назначение. Благоустройство и фонтан на воде впервые сделали в 2017 году.

Вокруг пруда появится новая зона отдыха с ландшафтным дизайном Фото: пресс-служба группы компаний «Конар»