В Нижнем Тагиле пропал подросток в камуфляжной куртке

31 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут мальчика, которого не видели с 29 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток в камуфляжной куртке, которого никто из близких не видел уже несколько дней. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти подростка. Нижний Тагил, Свердловская область. С 29 марта его местонахождение неизвестно», — говорится в распространенной ориентировке. Мальчик был одет в камуфляжную куртку серо-черного цвета. На ногах у подростка в момент, когда его в последний раз видели, были синие джинсы и темные ботинки. На голове — синяя шапка. Поисковики просят обратить внимание на рост (170 сантиметров) и русые волосы ребенка. Когда мальчик ушел из дома, взял с собой синий рюкзак. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток в камуфляжной куртке, которого никто из близких не видел уже несколько дней. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти подростка. Нижний Тагил, Свердловская область. С 29 марта его местонахождение неизвестно», — говорится в распространенной ориентировке. Мальчик был одет в камуфляжную куртку серо-черного цвета. На ногах у подростка в момент, когда его в последний раз видели, были синие джинсы и темные ботинки. На голове — синяя шапка. Поисковики просят обратить внимание на рост (170 сантиметров) и русые волосы ребенка. Когда мальчик ушел из дома, взял с собой синий рюкзак.