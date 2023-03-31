В Нижнем Тагиле пропал подросток в камуфляжной куртке

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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, лупа, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Волонтеры ищут мальчика, которого не видели с 29 марта Фото:

В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток в камуфляжной куртке, которого никто из близких не видел уже несколько дней. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Помогите найти подростка. Нижний Тагил, Свердловская область. С 29 марта его местонахождение неизвестно», — говорится в распространенной ориентировке.

Мальчик был одет в камуфляжную куртку серо-черного цвета. На ногах у подростка в момент, когда его в последний раз видели, были синие джинсы и темные ботинки. На голове — синяя шапка. Поисковики просят обратить внимание на рост (170 сантиметров) и русые волосы ребенка. Когда мальчик ушел из дома, взял с собой синий рюкзак.

Фото:

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В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток в камуфляжной куртке, которого никто из близких не видел уже несколько дней. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти подростка. Нижний Тагил, Свердловская область. С 29 марта его местонахождение неизвестно», — говорится в распространенной ориентировке. Мальчик был одет в камуфляжную куртку серо-черного цвета. На ногах у подростка в момент, когда его в последний раз видели, были синие джинсы и темные ботинки. На голове — синяя шапка. Поисковики просят обратить внимание на рост (170 сантиметров) и русые волосы ребенка. Когда мальчик ушел из дома, взял с собой синий рюкзак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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