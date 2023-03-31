В Нижнем Тагиле пропал подросток в камуфляжной куртке

В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток в камуфляжной куртке, которого никто из близких не видел уже несколько дней. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «Лиза Алерт».
«Помогите найти подростка. Нижний Тагил, Свердловская область. С 29 марта его местонахождение неизвестно», — говорится в распространенной ориентировке.
Мальчик был одет в камуфляжную куртку серо-черного цвета. На ногах у подростка в момент, когда его в последний раз видели, были синие джинсы и темные ботинки. На голове — синяя шапка. Поисковики просят обратить внимание на рост (170 сантиметров) и русые волосы ребенка. Когда мальчик ушел из дома, взял с собой синий рюкзак.
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