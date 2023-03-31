Экс-ополченец Донбасса пообещал убить военного судью в Екатеринбурге

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Виталий Гафаров угрожал судье убийством Фото:

Боец Виталий Гафаров, который в 2014 году уехал добровольцем в ЛНР и ДНР, а позднее был наказан за призывы к терроризму, обещал убить судью Центрального окружного военного суда, рассматривавшего его дело. Гафаров за это и другие преступления был отправлен в колонию на пять лет и восемь месяцев, о чем свидетельствует информация на сайте Кировского райсуда Екатеринбурга.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в постановлении суда. Гафаров обвинялся в том, что во время заседания в Центральном окружном военном суде пообещал убить судью и его родственников. В этот день рассматривалось дело о публичных призывах к терроризму и экстремизму в отношении Гафарова.

Уже позднее в Кировском суде мужчина признал свою вину и извинился. В качестве смягчающего обстоятельства ему зачли защиту ДНР и ЛНР.

В Донбасс Гафаров уезжал добровольцем в 2014 году, но не принимал участие в СВО. После возвращения из зоны боевых действий силовики нашли в его соцсетях публичные призывы к терроризму и экстремизму — за это боец был отправлен за решетку на пять лет.

По данным источника URA.RU, Гафаров был замешан в других скандалах, связанных с силовиками. Один из них произошел во время нахождения в СИЗО.

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Боец Виталий Гафаров, который в 2014 году уехал добровольцем в ЛНР и ДНР, а позднее был наказан за призывы к терроризму, обещал убить судью Центрального окружного военного суда, рассматривавшего его дело. Гафаров за это и другие преступления был отправлен в колонию на пять лет и восемь месяцев, о чем свидетельствует информация на сайте Кировского райсуда Екатеринбурга. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в постановлении суда. Гафаров обвинялся в том, что во время заседания в Центральном окружном военном суде пообещал убить судью и его родственников. В этот день рассматривалось дело о публичных призывах к терроризму и экстремизму в отношении Гафарова. Уже позднее в Кировском суде мужчина признал свою вину и извинился. В качестве смягчающего обстоятельства ему зачли защиту ДНР и ЛНР. В Донбасс Гафаров уезжал добровольцем в 2014 году, но не принимал участие в СВО. После возвращения из зоны боевых действий силовики нашли в его соцсетях публичные призывы к терроризму и экстремизму — за это боец был отправлен за решетку на пять лет. По данным источника URA.RU, Гафаров был замешан в других скандалах, связанных с силовиками. Один из них произошел во время нахождения в СИЗО.
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