Алексей Текслер пообещал закончить строительство улицы Бейвеля этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер в ходе инспекционной поездки по Челябинску потребовал от подрядчика закончить строительство дороги по улице Бейвеля раньше контрактного срока. Все работы на этом участке, по словам главы региона, должны быть закончены уже осенью, передает корреспондент URA.RU.

«У нас с вами был контракт до 2024 года. Как вы знаете, президент России Владимир Путин одобрил опережающее строительство. Улицу Бейвеля мы закончим в этом году», — заявил Текслер.

Подрядчик заверил, что новое дорожное покрытие появится уже в сентябре. Параллельно на улице выполнят озеленение и благоустройство, поставят газоны.

Губернатор подчеркнул, что финансирование будет выделено в полном объеме. Текслер также пообещал до сдачи объекта заехать на улицу Бейвеля с проверкой.