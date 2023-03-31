В Екатеринбурге на улице нашли труп мужчины. Фото

31 марта 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

На Уралмаше прохожие обнаружили мертвым пенсионера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Умершим оказался 90-летний пенсионер, сообщили URA.RU в силовых ведомствах. «Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило днем. Личность умершего полицейские установили — это местный житель 1933 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В региональном Следственном комитете добавляют, что по факту инцидента ведется проверка. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается», — поделился представитель СК Александр Шульга. Днем на Уралмаше умер 90-летний мужчина Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Умершим оказался 90-летний пенсионер, сообщили URA.RU в силовых ведомствах. «Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило днем. Личность умершего полицейские установили — это местный житель 1933 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В региональном Следственном комитете добавляют, что по факту инцидента ведется проверка. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается», — поделился представитель СК Александр Шульга.