В Екатеринбурге на улице нашли труп мужчины. Фото

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, красный крест, машина скорой помощи, скорая помошь
На Уралмаше прохожие обнаружили мертвым пенсионера Фото:

На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Умершим оказался 90-летний пенсионер, сообщили URA.RU в силовых ведомствах.

«Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило днем. Личность умершего полицейские установили — это местный житель 1933 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В региональном Следственном комитете добавляют, что по факту инцидента ведется проверка. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается», — поделился представитель СК Александр Шульга.

Днем на Уралмаше умер 90-летний мужчина
Днем на Уралмаше умер 90-летний мужчина
Фото:

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На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Умершим оказался 90-летний пенсионер, сообщили URA.RU в силовых ведомствах. «Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило днем. Личность умершего полицейские установили — это местный житель 1933 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В региональном Следственном комитете добавляют, что по факту инцидента ведется проверка. «Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается», — поделился представитель СК Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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