30 марта 2023

Челябинец проглотил найденную закладку, увидев полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Челябинца задержали на железнодорожном перегоне Фото:

Житель Троицка (Челябинская область) проглотил недавно найденную закладку с наркотиками, увидев стражей порядка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции, сверток с синтетическим наркотиком достали из тела, а на мужчину завели уголовное дело.

«Для проведения обследования подозреваемого доставили в медицинское учреждение Троицка, где подтвердилось, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находится что-то постороннее. Вскоре выяснилось, что предметом, который злоумышленник решил проглотить, лишь бы он не попал в руки полицейских, оказался полимерный сверток с синтетическим наркотиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

В ведомстве отметили, что мужчина сознался в том, что искал закладку для личного употребления. Но появившийся наряд полиции сорвал все его планы.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Житель Троицка (Челябинская область) проглотил недавно найденную закладку с наркотиками, увидев стражей порядка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции, сверток с синтетическим наркотиком достали из тела, а на мужчину завели уголовное дело. «Для проведения обследования подозреваемого доставили в медицинское учреждение Троицка, где подтвердилось, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находится что-то постороннее. Вскоре выяснилось, что предметом, который злоумышленник решил проглотить, лишь бы он не попал в руки полицейских, оказался полимерный сверток с синтетическим наркотиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. В ведомстве отметили, что мужчина сознался в том, что искал закладку для личного употребления. Но появившийся наряд полиции сорвал все его планы. В отношении челябинца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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