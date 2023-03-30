Челябинец проглотил найденную закладку, увидев полицейских

Челябинца задержали на железнодорожном перегоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Троицка (Челябинская область) проглотил недавно найденную закладку с наркотиками, увидев стражей порядка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции, сверток с синтетическим наркотиком достали из тела, а на мужчину завели уголовное дело.

«Для проведения обследования подозреваемого доставили в медицинское учреждение Троицка, где подтвердилось, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находится что-то постороннее. Вскоре выяснилось, что предметом, который злоумышленник решил проглотить, лишь бы он не попал в руки полицейских, оказался полимерный сверток с синтетическим наркотиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

В ведомстве отметили, что мужчина сознался в том, что искал закладку для личного употребления. Но появившийся наряд полиции сорвал все его планы.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.