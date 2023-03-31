В Екатеринбурге ребенок-инвалид получил квартиру после вмешательства прокуроров

31 марта 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры семья с ребенком-инвалидом получила квартиру, которую ждала два года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге семье, которая воспитывает ребенка-инвалида, после иска прокуратура дали квартиру. До этого она два года стояла на учете, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В феврале 2021 года семья заявительницы в составе четырех человек принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда. При этом, ребенок заявительницы является инвалидом в связи с наличием заболевания, которое дает ему право на внеочередное предоставление жилья», — рассказывают в прокуратуре. Поэтому представители надзорного ведомства направили в суд иск, в котором заявили о бездействии администрации и попросили возложить на чиновников обязанность дать квартиру семье вне очереди. Суд иск удовлетворил в полном объеме. Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, квартиру наконец дали.

В Екатеринбурге семье, которая воспитывает ребенка-инвалида, после иска прокуратура дали квартиру. До этого она два года стояла на учете, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В феврале 2021 года семья заявительницы в составе четырех человек принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда. При этом, ребенок заявительницы является инвалидом в связи с наличием заболевания, которое дает ему право на внеочередное предоставление жилья», — рассказывают в прокуратуре. Поэтому представители надзорного ведомства направили в суд иск, в котором заявили о бездействии администрации и попросили возложить на чиновников обязанность дать квартиру семье вне очереди. Суд иск удовлетворил в полном объеме. Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, квартиру наконец дали.