В Екатеринбурге ребенок-инвалид получил квартиру после вмешательства прокуроров

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После вмешательства прокуратуры семья с ребенком-инвалидом получила квартиру, которую ждала два года Фото:

В Екатеринбурге семье, которая воспитывает ребенка-инвалида, после иска прокуратура дали квартиру. До этого она два года стояла на учете, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«В феврале 2021 года семья заявительницы в составе четырех человек принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда. При этом, ребенок заявительницы является инвалидом в связи с наличием заболевания, которое дает ему право на внеочередное предоставление жилья», — рассказывают в прокуратуре.

Поэтому представители надзорного ведомства направили в суд иск, в котором заявили о бездействии администрации и попросили возложить на чиновников обязанность дать квартиру семье вне очереди. Суд иск удовлетворил в полном объеме. Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, квартиру наконец дали.

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В Екатеринбурге семье, которая воспитывает ребенка-инвалида, после иска прокуратура дали квартиру. До этого она два года стояла на учете, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В феврале 2021 года семья заявительницы в составе четырех человек принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда. При этом, ребенок заявительницы является инвалидом в связи с наличием заболевания, которое дает ему право на внеочередное предоставление жилья», — рассказывают в прокуратуре. Поэтому представители надзорного ведомства направили в суд иск, в котором заявили о бездействии администрации и попросили возложить на чиновников обязанность дать квартиру семье вне очереди. Суд иск удовлетворил в полном объеме. Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, квартиру наконец дали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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