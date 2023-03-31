Экс-сотрудник свердловской колонии заплатит миллион после взятки от осужденного

31 марта 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Сотрудник ИК-13 вымогал взятку от осужденного, обещая ему взамен хорошие условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд вынес приговор бывшему начальнику оперативного отдела исправительной колонии №13. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда на странице «ВКонтакте». «Вынесен приговор бывшему начальнику оперативного отдела ИК-13 за получение взятки в крупном размере — 191 660 рублей. Согласно приговору, взятка получена от осужденного, отбывавшего в ИК-13 свое наказание. Ему было предложено платить за „хорошие условия“ содержания, под угрозой создания „плохих условий“», — рассказали в суде. Экс-сотрудника колонии признали виновным и приговорили к лишению свободы на семь лет, но наказание условное с испытательным сроком пять лет. Также ему предстоит вернуть деньги, полученные от осужденного, и заплатить штраф, в пять раз превышающий сумму взятки — 958 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд вынес приговор бывшему начальнику оперативного отдела исправительной колонии №13. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда на странице «ВКонтакте». «Вынесен приговор бывшему начальнику оперативного отдела ИК-13 за получение взятки в крупном размере — 191 660 рублей. Согласно приговору, взятка получена от осужденного, отбывавшего в ИК-13 свое наказание. Ему было предложено платить за „хорошие условия“ содержания, под угрозой создания „плохих условий“», — рассказали в суде. Экс-сотрудника колонии признали виновным и приговорили к лишению свободы на семь лет, но наказание условное с испытательным сроком пять лет. Также ему предстоит вернуть деньги, полученные от осужденного, и заплатить штраф, в пять раз превышающий сумму взятки — 958 тысяч рублей.