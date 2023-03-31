В Екатеринбурге накрыли киоск с паленым алкоголем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Владелец киоска заставлял продавщицу продавать спирт и другие напитки Фото:

На улице 40-летия Октября в Екатеринбурге общественники нашли ларек, где продавали алкоголь без лицензии. Из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и больше 30 бутылок других алкогольных напитков, сообщил URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На точку сбыта наткнулись случайно — проезжали мимо и увидели несколько покупателей со шкаликами. Паленая водка стоит 150 рублей. Продавщица сразу во всем призналась и рассказала, что алкоголь привозит руководитель и заставляет продавать его жителям района», — делится Чукреев.

Всего из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и порядка 30 бутылок другой алкогольной продукции без лицензии. На месте работали полицейские, владельцу точки выписали штраф за «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ст. 14.17 КоАП РФ).

На точку, где нелегально торгуют алкоголем, общественники наткнулись случайно
На точку, где нелегально торгуют алкоголем, общественники наткнулись случайно
Фото:
Кроме спирта в ларьке продавали вино и другой алкоголь
Кроме спирта в ларьке продавали вино и другой алкоголь
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Также в киоске нашли шкалики со спиртом
Также в киоске нашли шкалики со спиртом
Фото:

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На улице 40-летия Октября в Екатеринбурге общественники нашли ларек, где продавали алкоголь без лицензии. Из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и больше 30 бутылок других алкогольных напитков, сообщил URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На точку сбыта наткнулись случайно — проезжали мимо и увидели несколько покупателей со шкаликами. Паленая водка стоит 150 рублей. Продавщица сразу во всем призналась и рассказала, что алкоголь привозит руководитель и заставляет продавать его жителям района», — делится Чукреев. Всего из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и порядка 30 бутылок другой алкогольной продукции без лицензии. На месте работали полицейские, владельцу точки выписали штраф за «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ст. 14.17 КоАП РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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