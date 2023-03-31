В Екатеринбурге накрыли киоск с паленым алкоголем. Фото

31 марта 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владелец киоска заставлял продавщицу продавать спирт и другие напитки Фото: Денис Моргунов © URA.RU На улице 40-летия Октября в Екатеринбурге общественники нашли ларек, где продавали алкоголь без лицензии. Из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и больше 30 бутылок других алкогольных напитков, сообщил URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На точку сбыта наткнулись случайно — проезжали мимо и увидели несколько покупателей со шкаликами. Паленая водка стоит 150 рублей. Продавщица сразу во всем призналась и рассказала, что алкоголь привозит руководитель и заставляет продавать его жителям района», — делится Чукреев. Всего из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и порядка 30 бутылок другой алкогольной продукции без лицензии. На месте работали полицейские, владельцу точки выписали штраф за «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ст. 14.17 КоАП РФ). На точку, где нелегально торгуют алкоголем, общественники наткнулись случайно Фото: Дмитрий Чукреев Кроме спирта в ларьке продавали вино и другой алкоголь Фото: Дмитрий Чукреев Также в киоске нашли шкалики со спиртом Фото: Дмитрий Чукреев

На улице 40-летия Октября в Екатеринбурге общественники нашли ларек, где продавали алкоголь без лицензии. Из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и больше 30 бутылок других алкогольных напитков, сообщил URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На точку сбыта наткнулись случайно — проезжали мимо и увидели несколько покупателей со шкаликами. Паленая водка стоит 150 рублей. Продавщица сразу во всем призналась и рассказала, что алкоголь привозит руководитель и заставляет продавать его жителям района», — делится Чукреев. Всего из киоска изъяли 227 маленьких бутылок спирта и порядка 30 бутылок другой алкогольной продукции без лицензии. На месте работали полицейские, владельцу точки выписали штраф за «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ст. 14.17 КоАП РФ).