01 апреля 2023
31 марта 2023

Жительница Магнитогорска получила химический ожог в трамвае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кондуктор, общественный транспорт, трамвай
Девушка пожаловалась, что сиденье в трамвае было облито опасным веществом Фото:

Жительница Магнитогорска пожаловалась, что получила химический ожог в трамвае. Она случайно села на место, облитое неизвестным веществом.

«Поехала на 12 трамвае, после чего обнаружила, что сижу на мокром сиденье. Позже почувствовала колющие ощущения в районе таза. […] Оказалось, что у меня химический ожог», — написала девушка в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск».

По словам горожанки, когда она вышла из трамвая, то с трудом дошла до туалета, где и обнаружила у себя покраснения. В местной клинике врачи диагностировали у девушки химический ожог. В комментариях пользователи предположили, что кто-то из других пассажиров мог пролить на сиденье опасную жидкость. С жалобами на инцидент девушка никуда не обращалась.

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Жительница Магнитогорска пожаловалась, что получила химический ожог в трамвае. Она случайно села на место, облитое неизвестным веществом. «Поехала на 12 трамвае, после чего обнаружила, что сижу на мокром сиденье. Позже почувствовала колющие ощущения в районе таза. […] Оказалось, что у меня химический ожог», — написала девушка в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск». По словам горожанки, когда она вышла из трамвая, то с трудом дошла до туалета, где и обнаружила у себя покраснения. В местной клинике врачи диагностировали у девушки химический ожог. В комментариях пользователи предположили, что кто-то из других пассажиров мог пролить на сиденье опасную жидкость. С жалобами на инцидент девушка никуда не обращалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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