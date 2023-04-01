Жительница Магнитогорска получила химический ожог в трамвае

02 апреля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Девушка пожаловалась, что сиденье в трамвае было облито опасным веществом Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Магнитогорска пожаловалась, что получила химический ожог в трамвае. Она случайно села на место, облитое неизвестным веществом. «Поехала на 12 трамвае, после чего обнаружила, что сижу на мокром сиденье. Позже почувствовала колющие ощущения в районе таза. […] Оказалось, что у меня химический ожог», — написала девушка в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск». По словам горожанки, когда она вышла из трамвая, то с трудом дошла до туалета, где и обнаружила у себя покраснения. В местной клинике врачи диагностировали у девушки химический ожог. В комментариях пользователи предположили, что кто-то из других пассажиров мог пролить на сиденье опасную жидкость. С жалобами на инцидент девушка никуда не обращалась.

Жительница Магнитогорска пожаловалась, что получила химический ожог в трамвае. Она случайно села на место, облитое неизвестным веществом. «Поехала на 12 трамвае, после чего обнаружила, что сижу на мокром сиденье. Позже почувствовала колющие ощущения в районе таза. […] Оказалось, что у меня химический ожог», — написала девушка в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск». По словам горожанки, когда она вышла из трамвая, то с трудом дошла до туалета, где и обнаружила у себя покраснения. В местной клинике врачи диагностировали у девушки химический ожог. В комментариях пользователи предположили, что кто-то из других пассажиров мог пролить на сиденье опасную жидкость. С жалобами на инцидент девушка никуда не обращалась.