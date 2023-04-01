В Екатеринбурге вечером 1 апреля водитель такси Lada Granta, двигаясь по улице Московская, не уступил дорогу Lada Vesta, ехавшей во встречном направлении, и влетел в нее. В такси находились два пассажира: семилетний ребенок и 34-летняя девушка, их госпитализировали, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительным данным, водитель такси въехал во встречную машину, потому что не уступил ей дорогу. В ДТП пострадали два человека: ребенок и 34-летняя девушка, их доставили в больницу», — говорится в сообщении. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму.
Авария произошла в 22:00 на Московской, 283. Такси управлял 35-летний мужчина. За рулем другой машины находился 40-летний мужчина. «На месте дорожной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия», — резюмировали в ведомстве.
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